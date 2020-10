BTS x FILA : la collab sportswear du groupe de K-Pop

Avis aux fans de BTS ! Une nouvelle fois, le groupe de K-Pop sud-coréen a collaboré avec la marque FILA pour une collection de vêtements et d'accessoires. Une collab sportswear ultra stylée et comfy, avec des pièces que vous pourrez porter tous les jours. Et ce sont Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook qui ont joué les égéries pour la campagne de pub.

BTS x FILA : une collab sporty Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook sont de retour ! Après avoir battu un record sur YouTube avec leur clip Dynamite, et que le casting de la série Youth sur BTS a été révélé, le groupe de K-Pop dévoile une collaboration mode cette fois-ci. Laquelle ? BTS x FILA. Une collection de vêtements et d'accessoires sportswear pour être habillés de façon stylée tout en étant à l'aise. Les chanteurs avaient déjà travaillé avec l'enseigne sportive à plusieurs reprises. Parmi les pièces de cette nouvelle collab sporty BTS x FILA, vous trouverez donc des pantalons de jogging (dont des modèles larges), des sweats, des hoodies, des vestes de survêtements (dont certaines à capuches), un sac à dos ou encore un sac banane, un accessoire streetwear toujours aussi tendance.

