BTS : leur clip Dynamite bat déjà un record sur Youtube !

Jimin, Jin, Suga, J-Hope, V, Jungkook et RM peuvent dormir tranquilles, ce n'est pas demain que leurs fans les oublieront ! Véritable phénomène dans le monde entier depuis quelques années, le groupe BTS créé l'événement à chaque sortie de single, en plus de remplir les plus grandes salles du monde entier (il a été le premier groupe de K-pop à se produire au Stade de France en juin 2019). Si certains doutaient encore de leur popularité, les sept chanteurs viennent de prouver de la meilleure des façons qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux.

Dynamite explose un record de BlackPink

Il fallait se lever tôt (ou se coucher tard selon l'endroit de la planète où l'on se trouve) pour découvrir en live Dynamite, le nouveau clip en anglais de BTS : il a été mis en ligne ce vendredi 21 août à 6h (heure française) sur Youtube... et bat déjà un record. Eh oui, la révélation de la vidéo en direct a été suivi par plus de 3 millions de personnes, souligne le site américain Forbes. A la fin de cette avant-première, le compteur de vues montait déjà à 4 millions. De quoi exploser le précédent record tenu par un autre groupe de K-pop : Blackpink. Le clip de leur chanson How You Like That, dévoilé le 26 juin dernier, avait été suivi en live par 1,65 million de personnes. BTS a donc plus que doublé le précédent record !

Le groupe pourrait aussi en battre un autre : celui du clip comptant le plus grand nombre de vues en 24 heures. C'est aussi Blackpink qui le détient avec 86,3 millions de vues en une journée. Ce matin à 11h, le clip de Dynamite en compte déjà 36 millions. A noter qu'avant Blackpink, c'est déjà BTS qui détenait ce record avec Boy with Luv en feat avec Halsey (74,6 millions de vues).

BTS tease son nouvel album

Dynamite est le premier extrait du nouvel album de BTS qui fait suite à "Maps of the Soul : 7" sorti en février dernier. Interrogé par Zane Lowe dans New Music Daily sur Apple Music, le groupe a teasé ce futur opus : "Nous sommes au milieu du procédé, on a nos chansons, on écrit les paroles et on enregistre nos voix (...) Une chose est sûre, c'est qu'il va sortir cette année, il ne sera pas repoussé. Vous n'allez pas être déçus".

L'annulation de leur tournée mondiale suite à la crise du coronavirus leur a permis de travailler plus en profondeur sur leur album même si cela a été "déchirant" pour eux de ne pas aller à la rencontre de leurs fans. "Nous essayons de rester positifs et d'être reconnaissants du fait que nous avons plus de temps pour préparer notre album (...). Nous travaillons sur notre musique et c'est une forme de guérison. Cela a été une inspiration pour nous et nous essayons d'apporter des résultats encore meilleurs tout en s'adaptant à cette époque que nous vivons" ajoute le groupe.