BTS : la série Youth en préparation, voici les acteurs qui joueront les chanteurs du groupe

Comme l'a précisé le même média, Kim Jaehong (producteur de la série) et Kim Soojin (scénariste de Youth) ont donné plus de détails sur le projet de série autour de BTS, qui s'étaient confiés sur leurs peurs et leurs doutes. "Les jeunes présenteront la réalité des sept garçons d'une manière réelle et rafraîchissante tout en se concentrant sur leurs émotions sous-jacentes. Une compréhension profonde des personnages, des compétences d'acteur et une alchimie entre les acteurs avec leurs rôles sont plus importantes que toute autre chose" ont-ils expliqué, "Nous nous réjouissons de la synergie entre les sept garçons et les acteurs qui complèteront l'histoire de l'univers de BTS".

Zoom sur les histoires des personnages

Le site a précisé que Kim Seok Jin alias Jin sera joué par Seo Jihoon. "Le personnage dégage une aura de perfection tout en luttant pour exprimer ses émotions. Il se sent piégé dans les projets de vie de son père, qui est à l'Assemblée nationale. Bien qu'il ait été le fils idéal, tout cela change lorsqu'il change d'école et rencontre les autres personnages. Grâce à eux, Kim Seok Jin fait enfin face à ses véritables sentiments et apprend à les accepter" est-il écrit.

Min Yoon Gi alias Suga, qui avait été défendu par ses fans suite à sa prise de poids, sera lui incarné par Noh Jonghyun. "Bien qu'il puisse être froid à l'extérieur, il a un coeur d'or à l'intérieur. Mais où qu'il aille, l'histoire selon laquelle il aurait tué sa mère et mis le feu à sa maison est tout aussi vraie" est-il indiqué, "En réalité, il trouve du réconfort dans le piano après avoir perdu sa mère, qui représentait tout pour lui. Puis, grâce à son amitié avec Jung Kook, qui l'accepte tel qu'il est, Min Yoon Gi reconnaît enfin son passé trouble et apprend à dépasser la douleur".

Jung Ho Seok alias J-Hope sera interprété par Ahn Jiho, un personnage décrit comme "un prodige de la danse avec une attitude optimiste sur la vie. Jung Ho Seok a été abandonné dans un parc d'attractions lorsqu'il était jeune, mais il est devenu quelqu'un qui dégage une énergie positive".

Kim Nam Joon alias RM sera joué par Seo Youngjoo, il "souhaite avant tout avoir une vie normale. En raison de sa situation difficile, il a compris plus tôt que ses pairs à quel point le monde réel peut être difficile. Toutefois, cela l'a aidé à devenir une personne responsable qui gère plusieurs emplois à temps partiel tout en étant le meilleur étudiant".

Park Ji Min alias Jimin sera incarné par Kim Yoon Woo. Le rôle est celui d'un "garçon qui cache un secret derrière son sourire éclatant. Il lutte pour avoir un sentiment d'identité en raison de membres de sa famille surprotecteurs et d'une éducation traumatisante agrémentée de mensonges".

Kim Tae Hyung alias V sera interprété par l'acteur Jung Woojin. Quant au personnage, il a "une histoire pleine de douleur. Il vit avec l'espoir que son père alcoolique, qui a changé après le départ de sa femme, reviendra un jour au père aimant qu'il était".

Jeon Jungkook alias Jungkook sera joué par Jeon Jinseo. L'histoire de ce rôle ? "Ayant grandi dans un foyer instable, Jungkook est un personnage qui n'a jamais connu le bonheur. Il continue à s'interroger sur le but de la vie et la raison de sa propre existence".