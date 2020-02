BTS : "Map of the Soul : 7", leurs doutes et leurs peurs... Le groupe de K-pop se confie

"Parfois nous étions perdus"

Ce vendredi 21 février 2020, BTS a sorti son nouvel album baptisé "Map of the Soul : 7". Il s'agit du 4ème opus du groupe de K-pop sud-coréen qui a récemment annoncé une tournée pour 2020. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont ainsi révélé pas moins de 20 titres inédits, dont des collaborations avec Sia et Troye Sivan. Comme les chanteurs l'ont expliqué le lundi 24 février 2020 dans une conférence de presse livestreamée sur YouTube, et notamment relayée par Reuters, les chansons parlent de leur succès malgré les doutes et les peurs qu'ils ont connus depuis leurs débuts.

"Parfois nous n'étions pas sûrs, parfois nous étions perdus" a avoué Suga, qui avait été défendu par plusieurs fans suite aux critiques sur sa prise de poids. Et "à chaque fois que ça arrivait, les ombres de la peur grandissaient en nous". Même s'ils sont beaux, riches et célèbres, les BTS ont donc connu l'inquiétude, l'hésitation ou encore la crainte. Ils avaient même eu besoin de faire une pause pour "recharger les batteries".

Les BTS se confient sur leurs peurs et leurs doutes

Désormais, les stars de la chanson ont gagné en confiance avec le temps. Car "cela fait 7 ans" a analysé Suga, avant d'ajouter : "Je pense que nous nous sommes implantés maintenant et nous avons appris à le faire, les difficultés et les blessures nous leur faisons face et nous les combattons".

"Nous essayons de mettre des histoires personnelles dans notre musique et notre danse et je pense que les préoccupations et les sentiments que nous y mettons résonnent avec ceux des gens du monde entier" a de son côté indiqué RM. Il a aussi rappelé que faire de la musique "est une bataille constante pour montrer vos faiblesses et combattre la peur d'exprimer vos peurs".