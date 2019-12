BTS Tour : le groupe de K-pop annonce une tournée en 2020 !

Un concert prévu à Paris ?

En France, les fans de BTS sont en feu et espèrent que le groupe a prévu de passer par Paris. Ils sont prêts à tout pour qu'ils reviennent après leur tournée "Love Yourself World Tour 2018" qui s'était arrêtée à l'AccorHotels Arena puis au Stade de France. "A ce que j'ai lu BIG HIT a utilisé SalesForce Social Studio et surveille et analyse l'impact dans chaque pays de leur publication et du hashtag #BTSTour2020. Donc faut absolument avoir un impact en France pour qu'ils le voient alors utilisez en masse cet #", écrit un internaute. Et ça marche puisque le hashtag est en Trending Topic en France depuis ce matin ! Il n'y a plus qu'à patienter et espérer maintenant...