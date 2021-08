BTS : RM et Jin ne veulent plus chanter en anglais ? Le groupe de K-Pop s'explique

BTS : RM ne voulait pas chanter en anglais au début

Les Bangtan Boys, plus connus sous le nom de BTS, ne voulaient pas chanter en anglais à leurs débuts. Et ils pourraient même arrêter de créer des tubes en anglais, préférant chanter dans leur langue maternelle : le coréen. Pourtant, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont cartonné avec leurs morceaux entièrement en anglais ! D'abord avec Dynamite, qui a battu un record et leur a fait obtenir la première place du classement américain Billboard. Puis avec les singles Butter (qui a battu un record sur YouTube) et Permission to Dance. Alors pourquoi arrêter l'anglais et revenir au coréen ?

Le groupe de K-Pop venu de la Corée du Sud s'est confié à ce sujet dans le magazine Billboard. "Ils n'étaient pas tous d'accord pour dire que l'anglais était une bonne idée" a écrit le média. "RM n'était pas très chaud à l'idée, même s'il reconnaît que c'était un moyen crucial de maintenir le buzz pendant la pandémie" a précisé Billboard, "Il n'y avait pas d'alternative" a ajouté RM. Le chanteur qui fait partie de BTS a précisé : "Je ne pense pas que nous puissions jamais rejoindre le courant classique de la musique pop américaine, et je n'en ai pas envie non plus. Notre objectif ultime est de faire une énorme tournée des stades là-bas. Mais c'est tout".

BTS : Jin aussi trouvait que chanter en anglais était "contre nature"

Et RM n'est pas le seul membre de BTS a ne pas kiffer chanter des morceaux entièrement en anglais. Jin a avoué que chanter en anglais lui semblait "totalement contre nature" au départ. Pour apprendre à bien prononcer les mots en anglais, il a même expliqué avoir écrit les prononciations de la piste guide en caractères coréens. "L'anglais que j'ai appris en classe était tellement différent de l'anglais de la chanson" a précisé Jin, "J'ai d'abord dû tout effacer dans ma tête".

Déjà, en 2019, BTS qui a sorti une collab avec FILA avait dévoilé à Entertainment Weekly : "Nous ne voulons pas changer notre identité ou notre authenticité pour obtenir un numéro 1. Si nous nous mettions soudain à chanter entièrement en anglais, et à changer d'autres choses, alors ce ne serait plus BTS".

Le président sud-coréen voit les chanteurs de K-Pop comme des ambassadeurs de leurs pays (et donc de leur langue)

Fin juillet 2021, le président Moon Jae-in a nommé BTS envoyé spécial du président pour les générations futures et la culture. Depuis, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont même des passeports diplomatiques. "Nous attendons de BTS qu'il contribue grandement à rehausser le prestige de notre pays en tant que nation leader dans l'ère post-Covid" avait aussi déclaré le bureau du président dans un communiqué de presse. Du coup, la Corée du Sud voit les artistes BTS comme étant des ambassadeurs du pays et de la langue (d'ailleurs vous pouvez apprendre le coréen grâce à BTS et une web-série).

Mais Shin Young-Jae, président du label Big Hit Entertainment (devenu Hybe), ne voudrait pas que BTS abandonne l'anglais pour autant dans leurs chansons. Pour lui, chanter en anglais c'est "une preuve de leur force, de la manière dont ils peuvent prendre une résolution à l'amiable et prendre en considération les besoins de la société". Et sans doute aussi un moyen de gagner plus d'argent.