Les BTS vont bientôt vous apprendre le coréen facilement

Vous êtes fans des BTS mais ne comprenez pas ce qu'ils chantent et disent ? Ca tombe bien, Big Hit Entertainmement lance en mars un programme pour apprendre facilement le coréen grâce à Jungkook, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et V. Paroles de chanson, discours, vlogs... Une façon d'apprendre tout en étant encore plus fan du froupe de K-pop !

Le phénomène BTS est une réalité, à tel point que c'est le sujet musical qui a fait le plus parler sur Twitter en 2019 devant Ariana Grande, Drake, Rihanna ou encore Cardi B. Et ça n'est pas près de se calmer. Alors que les fans attendent un nouvel album intitulé "Map of the Soul: 7" pour le 21 février, le groupe de K-pop composé de Jungkook, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et V a annoncé une tournée mondiale intitulée "Map of the Soul" en 2020. Mais ce n'est pas tout. Un programme pour apprendre le coréen grâce à BTS... Parmi les nombreuses surprises que réservent les chanteurs à leurs fans en 2020, se trouve un programme pour apprendre le coréen avec BTS ! Bang Si-Hyuk, fondateur de Big Hit Entertainment, a annoncé la nouvelle lors d'une conférence : "Nous préparons du contenu éducatif pour que nos fans puissent apprendre le coréen. Nombreux d'entre eux ne peuvent pas profiter pleinement du contenu de Big Hit à cause de la barrière du langage. Les médias étrangers précisent qu'il existe plus de demandes pour apprendre le coréen grâce à la K-pop, mais les moyens pour que les fans apprennent le coréen facilement restent limités." ... et bientôt d'autres artistes de K-pop ? Effectivement, de nombreux fans se sont intéressés à la langue après avoir découvert le groupe de K-pop et de nombreux blogs et fansites sont dédiés à l'étude du coréen grâce à du contenu Bangtan. Intitulé "Apprends le coréen avec facilité", le programme devrait être lancé en mars et sera basé sur des chansons, sur des épisodes de Run BTS !, sur des vlogs, ou encore sur des discours des chanteurs. S'il proposera d'abord principalement du contenu en rapport avec BTS, Big Hit veut par la suite l'élargir à d'autres artistes de K-pop qui appartiennent à son label.