Coronavirus : le confinement prolongé pour une durée totale de six semaines ?

Après la Chine et l'Italie, c'est au tour de la France d'être confinée, pour 15 jours minimum, pour éviter la propagation du Coronavirus. Le but est donc de limiter un maximum les déplacements, mais malheureusement, il y a encore beaucoup trop de monde dehors. Les règles ne sont pas entièrement respectées. Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a donc décidé de durcir les mesures : les marchés ouverts sont désormais interdits et les sorties sportives sont limitées à "un rayon d'un kilomètre autour de chez soi, d'une durée maximum d'une heure, tout seul et une fois par jour".

Vers un confinement de six semaines ?

En bref, il est important de restez chez vous ! La pandémie s'intensifie puisque le nombre de cas et de morts augmentent de jour en jour : 1 100 personnes sont décédées depuis l'arrivée du Coronavirus en France et plus de 10 170 sont hospitalisées. Pour tenter de ralentir la contamination, le confinement pourrait bien être prolongé jusqu'au 28 avril comme le préconise le comité scientifique : il pourrait donc durer six semaines au total.

"Quand la circulation du virus sera contrôlée, alors la levée du confinement pourra être abordée. S'il est possible de le lever plus tôt, nous le ferons évidemment", a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, avant de préciser qu'il s'agit là d'une "estimation parmi d'autres". On devrait en savoir plus dans les prochaines heures, voire les prochains jours.