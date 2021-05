BTS : avec le clip de Butter, ils battent leur propre record sur Youtube !

Formé en 2013, le groupe BTS n'a jamais été aussi populaire. En plus de remplir des stades (quand c'était encore possible), le groupe coréen cartonne dans les charts dans le monde entier. Chacun de leur single est attendu et se transforme en événement, enchaînant les TT sur Twitter... et les records sur Youtube ! La preuve avec Butter, leur tout dernier titre.

Le clip de Butter bat le record de Boy with luv

Ce vendredi 21 mai, BTS dévoilait le clip de Butter qui devrait tourner dans vos playlists tout l'été. Une chanson entraînante comme souvent avec le groupe coréen qui enchaîne les hits. Et sans grande surprise, les fans étaient plus au taquet que jamais pour découvrir la vidéo. Comme le rapporte le site Variety, le groupe a explosé le record de vues d'un clip sur YouTube : en 24 heures, la vidéo a été visionnée 101,1 millions de fois ! Rien que ça. Mais le comble, c'est qu'avec ce nouveau record, BTS se détrône lui-même : c'est déjà le groupe qui détenait le record du nombre de vue d'un clip en 24 heures avec "seulement" 74,6 millions de vues pour Boy with luv en feat avec Halsey en 2019.

Ce samedi après-midi, le clip de Butter comptait déjà plus de 127 millions de vues et ça n'est pas prêt de s'arrêter ! Butter est le deuxième single complètement en anglais de BTS après Dynamite qui avait lui aussi battu des records. De quoi prouver que le groupe n'en a pas fini avec le succès !