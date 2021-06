BTS x McDonald's : un nugget du menu en forme de perso d'Among Us explose les enchères sur eBay

BTS x McDonald's : un fan revend un nugget du menu plus de 50 000 dollars

Après l'arrivée de la sauce Big Mac en France, le retour du menu McFirst, le retour des burgers de la gamme Royal Deluxe ou encore la sortie des nuggets épicés, McDonald's a de nouveau frappé fort avec sa collab BTS x McDonald's. Les BTS, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont en effet collaboré avec la chaîne de fast-food. Ensemble, les Bangtan Boys ont dévoilé le BTS Meal, un menu avec les produits McDo préférés des chanteurs du boys band sud-coréen. Et en achetant un BTS Meal, un fan est tombé sur un nugget en forme de personnage d'Among Us. Mais oui vous savez, Among Us, le jeu vidéo multijoueur en ligne qui connaît un gros succès depuis 2020, grâce à de nombreux streamers qui y ont joué lors de streams sur Twitch et sur YouTube.

La personne qui a découvert ce nugget avec cette forme si particulière a décidé de le vendre, en postant une annonce sur eBay. La vente aux enchères pour ce nugget a commencé à 0,99 centimes de dollars. L'annonce a reçu plus de 150 offres en 48 heures et a déjà atteint plus de 50k dollars, soit 50 000 $ ! Grâce à ce nugget, l'internaute va donc gagner une grosse somme d'argent. Il est précisé dans l'annonce que le nugget sera "livré avant son expiration" avec de la sauce Szechuan, après avoir été congelé et emballé dans un sac en plastique.