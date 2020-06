McDonald's : le menu McFirst est de retour ! 🎉

McDonald's annonce le retour du menu McFirst : les internautes sont en folie

C'est officiel ! Le McFirst, qui avait été enlevé pendant le confinement (et jusqu'à présent), sera de retour à McDonald's. La chaîne de fast-food a en effet révélé que le menu à 4,95 euros sera de nouveau dispo à partir de ce lundi 22 juin 2020. Et clairement, c'est la plus belle nouvelle du jour pour les internautes.

Le menu McFirst est de retour chez McDonald's Après la bonne nouvelle de la sauce Big Mac enfin vendue en France, McDonald's a annoncé une news qui la surpasse aux yeux de beaucoup : le menu McFirst est ENFIN de retour. A partir de ce lundi 22 juin 2020, vous pourrez de nouveau commander un McFirst ! Pour rappel, le menu est composé d'un burger (Mcfirst boeuf ou Mcfirst poulet ou Mcfirst poisson), d'un moyen accompagnement (moyenne frite ou moyenne Deluxe Potatoes ou P'tite Salade) et d'une moyenne boisson au choix. C'est à cause des "procédures sanitaires en place dans [les] cuisines" et du "retour progressif à la normale [des] approvisionnements" que McDonald's avait été obligé d'attendre avant de remettre le McFirst. Un come-back qui a dû se faire étape par étape en raison de la pandémie du Covid-19. Les internautes n'attendaient que ça Le McFirst, c'est sans doute un des menus McDo les plus adorés par les internautes, encore plus que le Happy Meal malgré les jouets rétro. Ils ont été un grand nombre à pleurer son absence pendant le confinement. Tristes, déçus, en colère... Ils ont été nombreux à demander son retour pendant plusieurs semaines, au point de mettre le McFirst en TT sur Twitter. Ils sont d'ailleurs déjà plusieurs à commenter le retour du menu. S'ils sont si nombreux à attendre son retour, c'est d'abord parce que le McFirst n'est vraiment pas cher. Il coûte seulement 4,95 euros pour trois produits McDonald's. Le McFirst poisson est également une option de plus pour les personnes qui mangent halal ou kasher. Quoi qu'il en soit, sur les réseaux, ce retour du menu McFirst en enchante un paquet d'internautes.

dites moi que c'est le menu McFirst https://t.co/mzKm70juFl — titof (@titof62120) June 19, 2020

Qd le McDo a retir le menu McFirst https://t.co/rFWtwpRvjT — (@AuroreSpringman) June 19, 2020

Personne: les mcfirst reviennent lundi Moi lundi: ... pic.twitter.com/wixp9K4xV1 — KATAKURIA (@evemkkk) June 19, 2020

En 2020 Une rupture sentimentale c comme une rupture de mcfirst a mcdon'ald#confinement — EL_Dz (@ELDz20869695) June 18, 2020

LES MCFIRST SONT DE RETOUR, JE RPTE LES MCFIRST SONT DE RETOUR AU MCDO — Arsne JR (@arsenallement) June 18, 2020