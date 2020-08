McDonald's : bientôt des nuggets épicés au menu ! La France concernée ?

Cela fait plus de 30 ans que McDonald's n'avait pas changé sa recette des nuggets (à part pour son nugget en or qui était à gagner en 2016). "C'est la première fois que nous introduisons une nouvelle saveur de nos classiques Chicken McNuggets aux États-Unis depuis leur arrivée dans les menus en 1983" a en effet révélé Linda VanGosen, vice-présidente de l'innovation de menu chez McDonald's dans le communiqué de presse.

A préciser cependant que ces Chicken McNuggets épicés avaient été proposés au Royaume-Uni en 2019, mais en version limitée.

Voilà la recette de ces nuggets épicés

Ces McNuggets épicés devraient vraiment enflammer votre palais. En effet, le communiqué de presse précise la recette, à savoir qu'il s'agira de nuggets cuisinés à base de poivre et de piment de Cayenne. Et en plus, vous pourrez les savourer avec une toute nouvelle sauce, la Mighty Hot Sauce. Celle-ci est faite avec du chili, du piment rouge, de l'ail et une note sucrée. Une toute nouvelle sauce au menu donc, ce qui n'était pas arrivé chez McDonald's depuis 2017.

Seule question que l'on se pose : quand Mcdonald's a écrit "partout" dans son tweet, est-ce que ça veut dire "partout" dans le monde ou "partout" aux Etats-Unis ? Parce qu'en France aussi on aimerait bien tester cette nouveauté.