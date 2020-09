McDonald's : retour des Royal Deluxe, Royal Cheese et Royal Bacon, la bonne nouvelle du jour

McDonald's annonce le retour d'une gamme très attendue : celle des Royal Deluxe, Royal Cheese et Royal Bacon (exclu)

En exclu pour PRBK, McDonald's a annoncé le retour d'une gamme mythique. Laquelle ? La gamme Royal. Après des mois d'attente et de nombreux tweets et messages sur les réseaux, bonne nouvelle donc : vous allez de nouveau pouvoir déguster des Royal Deluxe, Royal Cheese et Royal Bacon. Et en plus, les recettes originales des burgers tant attendus ont été sublimées par de la viande 100% charolaise.

