Travis Scott x McDonald's : coussin nugget, fringues... la collab street et gourmande enfin dispo !

Parmi les nombreuses pièce de cette collection, il y a un coussin en forme de Chicken McNuggets. Mais il y a aussi une lunchbox pour s'emmener à manger à l'école ou au travail, un mini Travis Scott en figurine, un tee-shirt tie and dye avec le menu de l'artiste, un hoodie avec l'inscription "Always Had A Thing For Sweets", un pantalon de jogging avec le logo de McDonald's... Bref, que des accessoires fun et des vêtements street.

Une collab qui a aussi un menu

Mais cette association entre l'ex de Kylie Jenner et McDonald's prévoit aussi des uniformes pour les équipes qui bossent dans les restaurants du célèbre fast-food. Et en plus, le menu préféré de Travis Scott au McDo sera aussi dispo ! Il s'agit d'un Royal Cheese avec supplément bacon et salade, une moyenne frite sauce barbecue et un moyen Sprite. Un menu qui sera en vente jusqu'au 4 octobre 2020, mais uniquement aux États-Unis pour le prix de 6 dollars. C'est seulement la deuxième fois que la chaîne vend le menu préféré d'une star. La première fois date de 1992, il s'agissait du menu McDonald's de Michael Jordan, la légende de la NBA.