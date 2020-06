Kylie Jenner et Travis Scott tournent la page avec le BFF de Kendall... et Iggy Azalea

Kylie Jenner en couple avec Fai Khadra ?

Ce week-end du 6 et 7 juin 2020, Kylie Jenner s'est montrée collée à Fai Khadra, qui n'est autre que le BFF de Kendall Jenner. Ils ont en effet été vus dîner ensemble à Nobu à Los Angeles le samedi soir (6 juin 2020), comme l'a indiqué le Daily Mail qui a posté des photos d'eux. Un date juste tous les deux, sans la soeur de la star qui ne serait pas vraiment milliardaire.

Puis, Kylie Jenner et son supposé nouveau mec Fai Khadra se sont rendus en boîte de nuit, au Bootsy Bellows à LA. Celle qui aurait claqué plus de 100 millions d'euros en moins d'un an s'est même affichée très proche du mannequin. Les mesures de distanciation sociale liées au Covid-19, très peu pour eux ! Elle lui a tenu le bras sans le lâcher de tout le trajet. Le nightclub "a été rouvert juste pour eux" a même précisé le tabloïd. Ils sont restés jusqu'à 1h20 du matin (dimanche 7 juin 2020) avant de repartir ensemble.

Travis Scott aussi a tourné la page

Et si Kylie Jenner semble avoir oublié Travis Scott pour de bon, le père de Stormi a lui aussi tourné la page. Pendant que son ex compagne aurait retrouvé chaussure à son pied, lui serait en train de draguer Iggy Azalea sur les réseaux sociaux. Comme l'a notamment relayé Hollywood Life, le rappeur like tous les posts sexy de la chanteuse sur Instagram. Celui qui était en couple avec Rihanna il y a plusieurs années tenterait donc également de se recaser.