Kylie Jenner aurait claqué plus de 100 millions d'euros... en moins de 1 an

Kylie Jenner aurait dépensé 116 millions d'euros en 2020

D'après Forbes, Kylie Jenner ne serait pas vraiment milliardaire. Le prestigieux magazine a en effet accusé la star d'avoir menti sur sa fortune. Le média a même écrit que la cadette du clan Kardashian-Jenner leur aurait donné des faux documents, avec des chiffres trafiqués. Ce que la principale intéressée a fermement démenti. Depuis, elle n'est donc plus reconnue comme la plus jeune milliardaire "self-made" au monde, mais on ne peut pas dire qu'elle a des problèmes d'argent. La petite soeur de Kim K aurait claqué plus de 100 millions d'euros en 2020 selon Page Six. Une somme astronomique ! Surtout que nous ne sommes qu'en juin 2020 et que l'année n'est pas terminée. C'est donc en moins de 1 an que la femme d'affaires aurait dépensé autant.

Au total, "elle a dépensé environ 130 millions de dollars (environ 116 millions d'euros, ndlr) au cours de l'année" a précisé une source au tabloïd. "Les soeurs de Kylie sont préoccupées par ses dépenses" a-t-elle même ajouté, car "oui, elle a beaucoup d'argent, mais n'a pas l'air de réaliser qu'il est facile de tout claquer".

Alors que les deux premières saisons de L'incroyable famille Kardashian sont dispos sur Netflix depuis lundi dernier et que la saison 18 de l'émission culte débarque ce 5 juin 2020 sur E!, Kylie Jenner dépenserait sans compter. Entre son salaire grâce au show de télé-réalité, ses revenus de ses marques de beauté Kylie Cosmetics et Kylie Skin ou encore ses placements de produits, l'argent coule à flot. Elle a donc raison de profiter, même si les sommes sont juste hallucinantes.

Maison, terrains, jet privé... Elle se fait plaisir

Kylie Jenner a ainsi acheté une nouvelle maison de rêve à 36,5 millions de dollars, dans le quartier de Holmby Hills à Los Angeles, en Californie. Visiblement addict aux bien immobiliers, elle a aussi acheté un terrain vide (de 15 millions de dollars) à côté de sa demeure à Hidden Hills, une résidence sécurisée des stars à LA et un terrain (de 3,5 millions de dollars) au Madison Club à Palm Springs (toujours en Californie), également une résidence ultra sécurisée où habitent plusieurs personnalités (dont sa mère Kris Jenner). Et pour créer de A à Z deux nouvelles villas sur ces terrains, la star a embauché Richard Landry, un architecte hors de prix (que Tom Brady et Gisele Bündchen avaient notamment engagé).

Et pour se déplacer dans le monde entier, la classe business ne suffit pas ! Kylie Jenner a préféré shopper un jet privé Global Express (qui vaut entre 50 et 70 millions de dollars). Sans compter le prix des travaux, puisqu'elle a entièrement fait refaire l'avion en mode "Stormi World", le thème de l'anniversaire de sa fille Stormi.

Le reste a été dépensé dans des voyages, des vêtements ou encore des accessoires de luxe pour elle, mais aussi pour ses proches. Ses abonnés Insta doivent ainsi se rappeler du sac à main Birkin d'Hermès incrusté de diamants qu'elle a offert à sa mère. En 2020, Kylie Jenner a aussi dépensé pour plusieurs bonnes causes en faisant des dons à des associations féministes, des ONG pour les animaux suite aux incendies en Australie ou encore dans la lutte contre le coronavirus. Bref, elle investit et elle est généreuse avec ses sous !