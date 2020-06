L'incroyable famille Kardashian sur Netflix : le avant-après des soeurs Kardashian-Jenner

Découvrez les soeurs Kardashian-Jenner avant-après

Alors que le tournage de L'incroyable famille Kardashian était passé en mode quarantaine, comme l'avait révélé Kim Kardashian, la saison 18 sera diffusée dès le 5 juin 2020, chaque vendredi à 21h00 sur E!. Mais bonne nouvelle, pour celles et ceux qui voudraient voir des saisons précédentes avant de découvrir l'inédite, alors rendez-vous sur Netflix. Eh oui, car dès ce lundi 1er juin 2020, vous pouvez mater les 2 première saisons de la télé-réalité sur la célèbre plateforme de streaming. L'occasion de voir à quel point Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner ont changé. Les photos avant-après des soeurs Kardashian-Jenner est même carrément bluffant !

Kim Kardashian

Reine incontestée de L'incroyable famille Kardashian, l'ex BFF de Paris Hilton (avec qui elle est toujours amie) est devenue célèbre grâce à son ancienne sextape avec son ancien mari Ray J. Puis l'émission de télé-réalité est devenue de plus en plus suivie et Kim K s'est lancée dans les réseaux sociaux. C'est elle qui a ainsi eu l'idée de devenir la première influenceuse en se faisant connaître non pas pour son métier, mais pour son image. Mais celle qui s'est mariée au rappeur Kanye West ne se tourne pas les pouces pour autant. Véritable businesswoman, elle a fait un passage éclair dans la chanson, elle a lancé sa marque de vêtements, puis sa marque de maquillage. Sans oublier qu'elle étudie le droit pour devenir avocate, comme feu son père Robert Kardashian. Tout en étant la mère de 4 enfants (North, Saint, Chicago et Psalm).