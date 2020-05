Kylie Jenner : sa marque de soins Kylie Skin arrive ENFIN en France, découvrez les produits

La marque de soins de Kylie Jenner débarque en France

Vous connaissez sans doute tous Kylie Cosmetics, la marque de maquillage de Kylie Jenner. Mais la petite soeur de Kim Kardashian a aussi une marque de soins baptisée Kylie Skin. Lancée en mai 2019, soit il y a 1 an pile, cette gamme de beauté arrive enfin en France. Une collection vendue en exclusivité chez Nocibé. Vous pouvez dès maintenant shopper les produits directement sur l'e-shop de Nocibé ou en magasin.

La plus jeune milliardaire "self-made" au monde a expliqué sur le site de l'enseigne de parfumerie : "Ma mission est de proposer ma routine de soins à mes fans grâce à des produits abordables, sûrs et efficaces qui conviennent aux femmes et aux hommes de tous âges. J'espère que ma gamme de soins fera partie de votre routine quotidienne, comme pour moi". Et en plus, tous les produits de Kylie Skin sont vegan et cruelty-free. Sans compter qu'ils sont abordables, les prix allant de 24,90 euros à 34,90 euros.

Voilà les 6 produits à shopper chez Nocibé

Kylie Jenner propose ainsi une mousse nettoyante visage (29,90 euros). A base d'huile de pépins de kiwi, elle est "ultra-nourrissante, riche en vitamines C et E". Une "formule douce" donc qui permet de nettoyer la peau "en éliminant toutes les impuretés" mais en douceur, sans la tirailler.