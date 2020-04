Kim Kardashian : le tournage de L'incroyable famille Kardashian en quarantaine se fera sur iPhone

Kim Kardashian confie que le tournage continue mais en quarantaine

Récemment, la virée de Kim Kardashian et Kanye West dans un KFC à Paris avait fait hurler de rire les internautes, choqués de voir le couple de stars dans un tel endroit. Et ce lundi 30 mars 2020, Kim Kardashian s'est confiée sur le tournage de son émission de télé-réalité auprès de Jimmy Fallon. L'interview vidéo a été postée sur la chaîne YouTube de The Tonight Show : At Home Edition (l'invitée et l'animateur se parlant en visio, chacun chez lui suite au confinement).

Celle qui étudie le droit et sera bientôt avocate comme feu son père Robert Kardashian a ainsi expliqué que le tournage de la saison 18 L'incroyable famille Kardashian (Keeping Up with the Kardashians) n'est pas terminé. Il manque le dernier épisode, qui sera tourné pendant la période de confinement. "Nous avons filmé toute la saison à part le dernier épisode, donc maintenant que nous avons arrêté la production, ce sera à nous de nous filmer séparément chacun de notre côté en quarantaine" a ainsi déclaré Kim Kardashian.

A noter que le show qui a commencé à être diffusé sur E! Entertainment aux Etats-Unis sera dispo à partir du 3 avril 2020 en France (sur E! France).

L'épisode final sera entièrement tourné à l'iPhone

La businesswoman a précisé que cet ultime épisode de la saison 18 de L'incroyable famille Kardashian sera intégralement filmé avec les iPhone des membres de la famille. "Nous avons des trépieds qui sont installés et nos iPhone. Tout le dernier épisode sera axé sur ce qu'on fait tous pendant la quarantaine" a ainsi détaillé Kim Kardashian.

Kim K a précisé que la famille est séparée, chacun dans sa maison de Calabasas à Los Angeles (Etats-Unis). Elle est donc confinée avec son mari Kanye West et leurs enfants (North, Saint, Chicago et Psalm), sa soeur Khloe Kardashian est avec sa fille True, sa soeur Kourtney Kardashian est avec ses enfants (Mason, Penelope et Reign), Kylie Jenner est avec sa fille Stormi, Kendall Jenner est sans doute seule et leur mère Kris Jenner est avec son compagnon Corey Gamble.

"Je n'ai littéralement aucune idée de ce que chacun fait en ce moment" a même confié la reine du contouring. Ce sera donc un final un peu particulier, adapté à cette période compliquée.