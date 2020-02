La virée de Kim Kardashian et Kanye West dans un KFC à Paris fait hurler les internautes

Pour prouver leur venue à KFC, l'influenceuse a même posté dans sa story Insta une vidéo la montrant avec le rappeur devant une borne du fast-food. Celle qui a créé le buzz avec sa fille North et leur danse sur TikTok était visiblement perdue, ne sachant pas comment fonctionne la machine. Faut dire qu'à Calabasas en Californie, elle n'a pas souvent dû tester des KFC. Heureusement, Kanye West avait l'air un peu plus dégourdi et l'a aidée dans sa recherche de poulet frit.

Outre le fait que personne n'a l'air de remarquer que deux célébrités mondiales sont dans le fast-food, une autre chose semble étrange : le manque de gardes du corps. En même temps, on se dit que c'est certainement ces derniers qui ont dû filmer l'escapade "romantique" des amoureux. Qui d'autre ? Et c'est sûrement eux aussi qui ont dû prendre plusieurs prises de Kim Kardashian et Kanye West s'embrassant dans un ascenseur vitré, avant que la reine du contouring porte elle-même ses sacs d'achats. Et côté shopping, la sista la plus connue du clan préfère Balenciaga que Tati.