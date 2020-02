Kim Kardashian et sa fille North débarquent sur TikTok avec une danse déjà culte

Kim Kardashian avait d'ailleurs avoué à ET Online qu'elle et sa fille aînée ont fait plusieurs vidéos TikTok avant de publier celle-ci. Et qu'elle pourrait donc être la première d'une longue série.

De nombreux internautes sont fans de la vidéo

Il est clair que le post TikTok de la star et de sa fille a conquis la majorité des abonnés. Dans les commentaires de la vidéo relayée sur Instagram, l'amie proche de Kim K, Tracy Nguyen Romulus, la compare à une "maman cool". L'actrice et animatrice La La Anthony trouve ça de son côté "tellement bien", tandis que la soeur de Miley Cyrus, Noah Cyrus, les qualifient carrément comme "les inventrices de TikTok". Leomie Anderson, ange Victoria's Secret, a quant à elle déclaré : "C'est la chose la plus mignonne que j'ai vu de toute la journée". Que de louanges pour cette chorégraphie adorable !

Si Kim Kardashian n'est pas sur TikTok malgré cette vidéo, North en revanche avait déjà montré ses talents de danseuse dans des vidéos sur le réseau social tendance. Elle s'était montrée sur le compte de son supposé boyfriend, Caiden Mills, le fils du rappeur Consequence. A quand une vidéo entre North et son papa Kanye West ?