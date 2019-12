Kim Kardashian offre à sa fille North West (6 ans) un cadeau de Noël à 60 000 euros

Pour prouver l'authenticité de cette pièce, des photos de Michael Jackson portant la veste (pour le 65ème anniversaire d'Elizabeth Taylor ou encore au Festival de Cannes en 1997) ont été glissées à l'intérieur de la veste. Combien Kim Kardashian et son mari ont dépensé pour cette merveille qui a ravi North ? D'après CNN, les parents l'ont acheté 65 625 dollars (soit environ 60 000 euros) lors d'une vente aux enchères à New York, en octobre 2019.

Une veste qui a été adaptée à la taille de North

Non seulement Kim et Kanye ont lâché des billets verts sans compter pour obtenir cette veste, mais ils ont aussi fait refaire le vêtement à la taille de leur bout de chou. Grâce à des revers aux manches et un ourlet en bas, la petite North, qui aime déjà les talons hauts, pourra ainsi la porter sans qu'elle lui aille trop grand. Et ces modifications en couture ont été bien pensées car elles sont réversibles. Ainsi, la veste grandira avec elle et lui ira donc aussi une fois adulte.

Un présent de luxe que la grande soeur de Saint, Chicago et Psalm a adoré. "Nous savions qu'elle aimerait ça" a avoué sa maman dans la story, "Elle est tellement reconnaissante et excitée".