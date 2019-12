Kylie Jenner : Stormi, sa fille, reçoit le cadeau de Noël le plus WTF et cool de l'année

Ce n'est pas encore le 25 décembre, mais Stormi Webster - la fille de Kylie Jenner et Travis Scott, a déjà eu le droit à son premier cadeau de Noël de la part de Kris Jenner, sa grand-mère. Et comme les membres de cette famille ne font jamais rien comme tout le monde, ce cadeau ne ressemble bien évidemment à aucun autre.

Stormi, plus jeune propriétaire au monde

Là où des enfants du même âge que Stormi (20 mois) reçoivent généralement des puzzles en 8 morceaux, des gros jouets en plastique impossibles à avaler ou des livres avec de belles illustrations, la fille de Kylie a tout simplement reçu... une maison. Alors attention, pas une vraie maison de 150m², mais une maisonnette qui reste tout de même très impressionnante visuellement et qui coûte probablement plus chère que le dernier iPhone.

Vous pouvez le découvrir dans un Vlog de la soeur de Kendall, il s'agit d'une cabane de luxe avec une façade plus stylée que n'importe quelle maison en France, qui possède deux étages, un balcon, une cuisine et de nombreuses pièces à vivre, sachant, en plus, qu'il est réellement possible de visiter/utiliser chacun de ces endroits.

Oui, à condition de rester aussi petite toute sa vie, Stormi pourrait très bien s'en servir comme d'une véritable résidence et y faire quelques siestes discretos entre deux selfies de sa mère... De quoi forcément faire le bonheur de la petite fille et rendre jalouse une certaine Barbie.