Kylie Jenner fashion addict : elle dévoile son dressing hors de prix juste pour ses sacs

Alors que sa fille Stormi a un nombre de chaussures à vous rendre jaloux alors qu'elle est à peine âgée de 2 ans, Kylie Jenner est plutôt sacs à main. L'un de ses préférés ? Une pochette vintage Chanel, en forme de coeur rouge (et qui vaut plus de 7 000 dollars), qu'elle trouve "le plus mignon" de tous.

La businesswoman a aussi montré des pochettes de Judith Leiber : une en forme de stick de rouge à lèvres rose (qui coûte près de 5 500 dollars) et une représentant un billet affichant 1 milliard de dollars (qui s'élève à plus de 5 600 dollars). Sans doute un clin d'oeil au fait qu'elle est la plus jeune milliardaire de la planète.

Parmi ses autres trésors : des sacs Louis Vuitton, Prada, Fendi, Saint Laurent Paris, Balmain, le mini sac ultra tendance Le Chiquito de Jacquemus ou encore plusieurs modèles mythiques de Kelly et Birkin d'Hermès.

Sur son compte Instagram, celle qui est désormais séparée de Travis Scott, le père de son enfant, partage régulièrement des photos de son dressing pour sacs à main. Très fière de sa collection, la star risque de bientôt ne plus avoir de place où les mettre si elle en achète des nouveaux.