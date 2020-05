Rihanna en couple avec Travis Scott avant Kylie Jenner ? Les révélations sur leur relation

Avant Kylie Jenner, Travis Scott serait sorti avec Riri

Rihanna aurait pécho Travis Scott avant Kylie Jenner. Eh oui, celle qui fait partie des stars qui ont fait des dons dans la lutte contre le Covid-19 serait sorti entre 2015 et 2016 avec le père de Stormi. Plusieurs tabloïds avaient parlé de ces rumeurs de couple comme US Weekly et E! News qui avaient carrément assuré que le rappeur et Riri seraient officiellement en couple. Et ce 26 mai 2020, Lawrence Schlossman (ancien rédacteur pour Complex) a confirmé leur romance passée dans le podcast Throwing Fits, avec James Harris et Jonah Weiner.

"J'ai annoncé l'info de leur couple à propos de lui et de Rihanna, ce qu'ils m'ont dit de ne pas faire" a expliqué Lawrence Schlossman. "Apparemment, ce que La Puma (lui aussi rédacteur chez Complex, ndlr) m'a dit, c'est que cela a nui à la relation de Complex avec Travis" a-t-il ajouté. "C'est en 2015-2016 que j'ai écrit ceci", que Rihanna et l'interprète d'Astroworld étaient ensemble, "Mais apparemment, pendant les deux années suivantes, il (Travis Scott, ndlr) s'en est plaint".

Rihanna n'assumait apparemment pas leur idylle

Mais pourquoi Rihanna et Travis Scott voulaient garder leur couple secret ? "Ce n'est pas parce qu'il a dit : 'Ne dis à personne que je détruis Rihanna'. C'est parce que Rihanna lui a dit : 'Ne dis à personne que j'écrase Travis Scott, s'il te plaît. C'est évidemment embarrassant" a expliqué Lawrence Schlossman. C'est donc la chanteuse de Diamonds qui n'aurait pas assumé son idylle avec l'artiste qui a donné un concert sur Fortnite.

Se rappelant de son interview avec Travis Scott pour Complex, le journaliste a même confié : "Travis évitait de mettre directement une étiquette sur sa relation naissante, en riant et en m'implorant de ne pas 'faire ça comme ça, mec' lorsque je lui posais des questions aussi délicates que possible". Mais clairement le rappeur kiffait sa girlfriend. "[Scott a embrassé] son index droit et son majeur, puis [a touché] l'image du visage de Rihanna, en caressant l'écran et en rayonnant de fierté" a-t-il ainsi ajouté. Et quand il lui a demandé 3 mots pour décrire Rihanna, il lui a répondu : "créative", "inspirante" et même "muse".