Rihanna, Cristiano Ronaldo, Blake Lively... Les stars font des dons pour lutter contre le Covid-19

Rihanna, Justin Timberlake, Blake Lively... Les stars se mobilisent

La pandémie de coronavirus a aussi des effets positifs, comme le climat et la solidarité. Et les célébrités aussi sont solidaires. Rihanna a fait un énorme don de 5 millions de dollars pour aider à lutter contre le Covid-19. Un donc fait à la Clara Lionel Foundation, l'organisation à but non lucratif de la chanteuse originaire de la Barbarde. Celle-ci vient en aide à plusieurs associations aux Etats-Unis, dans plusieurs pays d'Afrique et dans les Caraïbes. A quoi servira cette grosse somme d'argent ? Aider les banques alimentaires locales, fournir des équipements médicaux et donner des tests dans des pays pauvres.

Dans un communiqué de son asso, Riri a écrit : "Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, cette pandémie nous touchera tous. Et pour les plus vulnérables du monde, le pire pourrait être à venir. Pour protéger nos soignants en première ligne et les communautés isolées partout dans le monde, il faut prendre les devants RAPIDEMENT. Il est temps d'agir maintenant".