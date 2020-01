Parasite : Bong Joon Ho et HBO préparent une série adaptée du film récompensé à Cannes

Si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté votre année 2019 (bon ok, on exagère un peu...) ! Présenté au Festival de Cannes en mai dernier et récompensé de la prestigieuse Palme d'Or, le film coréen Parasite a envoûté le monde entier, dont la France, où 1,7 million de curieux l'ont découvert en salles, une version doublée en français ayant même ensuite été commandée. Parasite met en scène une famille modeste, les Kim, qui va lentement mais sûrement s'immiscer dans la vie d'une famille riche, les Park, avec des conséquences mortelles. Incroyable mais vrai, le film pourrait bientôt devenir une série.

Parasite bientôt en série !

Alors que Parasite pourrait bien être en route pour les Oscars (il a remporté le prix de meilleur film étranger aux Golden Globes 2020), un autre projet se profile pour Bong Joon Ho en 2020. Comme l'explique The Hollywood Reporter, le réalisateur qui avait déjà fait ses preuves avec The Host, Snowpiercer ou encore Okja serait en pourparlers avec HBO pour écrire une série adaptée de Parasite. Le projet reste encore vague puisqu'on ne sait pas s'il s'agira d'une adaptation ou bien d'une suite. Une chose est sûre : le projet sera en anglais. The Hollywood Reporter précise qu'aucun deal n'a été signé mais que "des discussions sont en cours" entre le cinéaste et HBO. Netflix était en lice pour cette adaptation mais c'est finalement la chaîne câblée qui aurait remporté les droits.

Selon les infos du site spécialisé, Bong Joon Ho, qui a écrit et réalisé Parasite, devrait travailler avec Adam McKay pour cette série qu'ils produiraient également. Adam McKay est actuellement producteur et réalisateur de Succession, récompensée du prix de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur dans une série dramatique aux Golden Globes. Il a également réalisé et écrit The Big Short, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2016, et Vice, nommé huit fois aux Oscars en 2018.