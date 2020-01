Adèle et Harry Styles en couple depuis plusieurs mois ?

C'est une rumeur des plus improbables, bien plus que celles sur Camila Mendes et KJ Apa ou encore sur Cole Sprouse et Lili-Rose Depp : Adèle et Harry Styles seraient en couple depuis plusieurs mois ! Selon le magazine Woman's Day, celle qui s'est séparée de son mari Konecki en avril 2019 serait inséparable de l'ancien chanteur des One Direction depuis leurs vacances ensemble à Anguilla (Caraïbes), en compagnie de l'animateur James Corden.

Adèle et Harry Styles en couple ?

"Adèle l'a vu sous un jour complètement différent et leur amitié s'est transformée en romance il y a quelques mois. Ça a boosté la confiance d'Adele et ça l'a fait croire à nouveau en l'amour après avoir touché le fond. C'est encore tôt, mais elle a admis qu'elle avait tourné la tête pour lui. Mais ils se sont mis d'accord pour ne se mettre aucune pression et ils ont fait le voeu que si leur romance ne fonctionnait pas, ils redeviendraient amis parce que perdre Harry est la plus grand peur d'Adele.", a confié une source au tabloïd.

L'interprète de "Adore you" l'aurait même aidée à perdre du poids, alors qu'elle a perdu plus de 40 kilos en seulement quelques mois. Et pour cause, il lui aurait même préparé un planning d'entrainement... Précisons que cela ne reste qu'une rumeur, d'autant qu'aucune des deux stars n'a confirmé.