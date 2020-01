Camila Mendes réagit aux rumeurs de couple avec KJ Apa : "Je trouve que c'est drôle"

Si Lili Reinhart et Cole Sprouse sont en couple comme leurs personnages Betty et Jughead dans Riverdale, ce n'est pas le cas pour Camila Mendes et KJ Apa. De nombreux fans de la série, déjà renouvelée pour une saison 5, auraient bien aimé, mais ils ont dû se faire une raison lorsque l'interprète de Veronica a officialisé sa relation avec Charles Melton, de qui elle est séparée aujourd'hui. De son côté, l'acteur de 22 ans serait in love du mannequin français Clara Berry.

"Si c'était censé arriver, on serait amoureux"

En bref, entre Camila Mendes et KJ Apa, ce n'est pas près d'arriver, du moins pas pour le moment. D'ailleurs, que pense la jolie brune de ces rumeurs ? "Je trouve que c'est drôle que ces gens, qui ne me connaissent pas, se soucient de ma vie. C'est marrant le nombre de personnes qui se sont énervées parce que je ne sortais pas avec KJ. Vous ne le connaissez pas personnellement ! Si c'était censé arriver, on serait amoureux", confie-t-elle dans une interview accordée à Refinery29.

Camila Mendes ajoute : "Si on était censé sortir ensemble, on le ferait. On est des acteurs, dans une série. Oui, on a de l'alchimie mais on est amis, on s'entend bien, ça ne veut pas dire qu'on devrait se fréquenter." Une déclaration qui a le mérite d'être claire.