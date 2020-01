Cole Sprouse et Lily-Rose Depp en couple ? L'actrice répond à la rumeur avec humour

La vie sentimentale des acteurs de Riverdale intéresse et passionne. On sait que Camila Mendes s'est séparée de Charles Melton à cause d'un problème de planning, KJ Apa serait en couple avec Clara Berry et Cole Sprouse et Lili Reinhart filent le parfait amour depuis presque trois ans. Des rumeurs de rupture ont fait leur apparition, mais les deux stars les ont rapidement démenties.

Cole Sprouse séparé de Lili Reinhart et en couple avec Lily-Rose Depp ?

Cela n'empêche quand même pas les internautes d'avoir des doutes. Pour preuve, ils pensent encore que le jumeau de Dylan Sprouse et l'interprète de Betty se sont séparés. Décidément !

Pour quelle raison ? Tout simplement parce que Cole Sprouse a été aperçu avec Lily-Rose Depp, et sans Lili Reinhart, à la sortie d'un restaurant après les Golden Globes Awards : ils ont été photographiés en train de monter dans la même voiture, comme on peut le voir sur le site du Daily Mail. Les rumeurs de couple n'ont donc pas tardé à apparaître sur la Toile. Alors, l'ex-acteur de La Vie de Palace de Zack et Cody a-t-il quitté sa girlfriend pour la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp ?

Une réponse claire, nette et précise

Eh bien pas du tout ! Lily-Rose Depp a tenu à mettre les choses au clair sur son compte Instagram : "Les gars, je suis tombée sur mon AMI hier soir à une fête, rien de plus - s'il vous plaît, n'en faites pas autre chose, ça ne l'est pas."