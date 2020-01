Adele très amincie : découvrez combien de kilos la chanteuse a perdu

Adele aurait perdu 45 kilos

Il y a quelques jours, Adele s'était dévoilée méconnaissable sur des photos relayées par des comptes fans, lors de ses vacances à Anguilla. La chanteuse de Hello apparaissait très amincie. Une perte de poids vraiment impressionnante qui avait d'ailleurs inquiété ses fans. Lexi Larson, une américaine de 19 ans, a révélé qu'elle aussi se trouvait sur l'île des Caraïbes et qu'elle a rencontré la star. Cette dernière aurait même discuté avec l'étudiante et lui aurait confié le nombre de kilos qu'elle a perdu. "Adele s'est assise à côté de moi et de mon amie" a-t-elle ainsi révélé à People, "On était tellement heureuses".

"Elle a dit qu'elle avait perdu environ 100 pounds (ce qui fait un peu plus de 45 kilos, ndlr), que c'était une expérience folle et positive" a ajouté Lexi Larson. Adele aurait donc perdu plus de 40 kilos en seulement quelques mois. Mais l'artiste britannique qui gagne 26 000 euros par jour irait très bien : "Elle avait l'air tellement heureuse et elle était magnifique. Elle semblait vraiment à l'aise, confiante".

Elle était bien bien avec Harry Styles

Lors de son séjour à Anguilla, Adele n'était pas seule, elle était en compagnie de l'animateur James Corden et du chanteur Harry Styles. "On a parlé un petit moment, puis Harry Styles est arrivé et s'est installé à côté de nous. On a pris une photo avec Harry et on a discuté pendant probablement quinze minutes" a précisé Lexi Larson.

Et lorsqu'elle a demandé un selfie avec Adele, celle-ci a refusé : "Elle a dit non parce qu'elle ne voulait pas attirer l'attention des paparazzi ou que les choses deviennent ingérables parce qu'elle était avec son enfant" (son fils Angelo qu'elle a eu avec son ex mari Simon Konecki).