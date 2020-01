Adele très amincie : des fans s'inquiètent de sa métamorphose suite à sa perte de poids

Sur les photos, Adele apparaît avec de nombreux kilos en moins, habillée d'une jolie robe à pois et d'un foulard rouge noué autour du cou. Un look rétro chic ultra glamour pour la plage. Mais surtout, c'est tout sourire que l'interprète de Hello s'est affichée, prouvant ainsi qu'elle s'était remise de sa rupture avec son ex mari.

Une perte de poids qui inquiète ses fans

Déjà, sur des photos postées par le Daily Mail en octobre 2019, Adele s'était montrée très amincie lors de la soirée d'anniversaire de Drake. Elle avait même publié un cliché ne montrant que son visage, précisant en légende : "Avant je pleurais, maintenant je transpire". Eh oui, c'est grâce au sport que l'artiste anglaise aurait autant minci. Dans un post Instagram datant des fêtes de Noël 2019 aussi, elle semblait délestée de plusieurs kilos.