Purecharts Awards 2023 : récompensez vos artistes et tubes préférés !

Bonne nouvelle pour les fans de musique ! Pour la première fois de son histoire, Purecharts propose aux internautes de récompenser leurs artistes musicaux préférés via une cérémonie 100% digitale. Pour cette 1ère édition des Purecharts Awards en partenariat avec RFM, quatre artistes ou musiques qui ont marqué l'année 2022 seront à départager dans 12 catégories différentes.

Seuls les internautes ont le pouvoir de décider qui sera désigné Artiste masculin francophone de l'année, Meilleure révélation ou encore Album international de l'année. Pour ce faire, les votes sont ouverts du jeudi 12 au vendredi 27 janvier 2023 sur le site officiel des Purecharts Awards.

Simultanément, RFM lance sa web radio "Purecharts Awards by RFM" sur laquelle il est possible d'écouter ou réécouter les titres des artistes nommés pour cette première édition.

Quels artistes sortent du lot ?

La concurrence est rude ! Du côté de nos compatriotes, Mylène Farmer se démarque clairement avec une nomination dans trois catégories différentes pour l'Artiste féminine francophone de l'année, Le clip de l'année et l'Album francophone de l'année. Mais rien n'est joué d'avance car Juliette Armanet, Jenifer et Angèle peuvent elles aussi espérer remporter le trophée !

Côté international, Taylor Swift, Ed Sheeran, Harry Styles et Beyoncé sont eux aussi en compétition et comptent sur les votes de leurs nombreux fans pour être sacrés grands vainqueurs. Les Italiens formant le groupe Maneskin, véritable révélation depuis leur passage à l'Eurovision, seront quant à eux en compétition contre Imagine Dragons, Indochine et BLACKPINK dans la catégorie Groupe de l'année. Chers internautes, auditeurs ou encore streamers, à vos votes ! Les résultats finaux seront annoncés le lundi 6 février prochain.

Catégories et pré-sélection :

Artiste féminine francophone de l'année

Mylène Farmer / Juliette Armanet / Jenifer / Angèle

Artiste féminine internationale de l'année

Beyoncé / Anitta / Taylor Swift / Rosalia

Artiste masculin francophone de l'année

Slimane / M.Pokora / Orelsan / Patrick Bruel

Artiste masculin international de l'année

Harry Styles / Ed Sheeran / The Weeknd / Bad Bunny

Révélation de l'année

Fresh / Adé / Mentissa / Tiakola

Groupe de l'année

Imagine Dragons / Indochine / BLACKPINK / Maneskin

Chanson francophone de l'année

Sauve qui aime – Jenifer / Die – Gazo / L'enfer – Stromae / Suavemente – Soolking

Chanson internationale de l'année

Unholy – Sam Smith & Kim Petras / Bam Bam – Camila Cabello & Ed Sheeran / As It

Was – Harry Styles / I'm Good – David Guetta & Bebe Rexha

Album francophone de l'année

"L'emprise" – Mylène Farmer / "Saint-Clair" – Benjamin Biolay / "Chroniques d'un Cupidon"

– Slimane / "Bedroom Walls" – November Ultra

Album international de l'année

"Renaissance" – Beyoncé / "Midnights" – Taylor Swift / "Will of the People" – Muse / "Un

Verano Sin Ti" – Bad Bunny

Concerts de l'année

Coldplay / Lady Gaga / Indochine / Clara Luciani

Clip de l'année

A tout jamais – Mylène Farmer / Coup de vieux – Bigflo & Oli feat. Julien Doré / Fils de joie

– Stromae / Pink Venom – BLACKPINK

