"Ils ont différentes priorités" : rupture pour Harry Styles et Olivia Wilde ? Leur couple serait terminé

Les histoires d'amour finissent mal en général, surtout à Hollywood. Et malheureusement pour Harry Styles et Olivia Wilde, ils ne semblent pas faire exception à la règle. Tandis que l'ancienne actrice de Dr House avait quitté son mari Jason Sudeikis en 2020 après 9 ans de relation et deux enfants ensemble pour se mettre en couple avec l'ex-star des One Direction, leur relation serait désormais terminée.

Fin du couple Harry Styles et Olivia Wilde ?

A en croire de nombreuses sources du site People, les deux stars auraient en effet récemment décidé "de faire une pause". A priori, pas de clash en vue, les premières informations assurent qu'il s'agirait "d'une décision vraiment prise à l'amiable", la faute à "différentes priorités qui ne cessent de les éloigner".

Et pour cause, Harry Styles est "toujours en tournée et va partir à travers le monde", tandis que Olivia Wilde aurait d'autres projets et serait "concentrée sur ses enfants et son travail à Los Angeles". Pour l'heure, on ne sait pas si cette pause connaîtra une happy ending ou non, mais une source proche du duo assure "qu'ils sont toujours des amis très proches".

Une relation en crise

Néanmoins, on a vraiment du mal à imaginer une suite à cette histoire étant donné que cela fait plusieurs mois maintenant que le couple traverse une véritable crise. A la suite de la sortie au cinéma du film Don't Worry Darling - réalisé par Wilde et porté par Styles, le duo s'est retrouvé fragilisé comme jamais, la faute à de nombreuses critiques.

En plus d'avoir révélé que la réalisatrice aurait volontairement mieux payé Harry Styles que Florence Pugh pour ce projet, la presse américaine a également sous-entendu que Olivia Wilde se serait montrée exécrable avec cette même Florence Pugh durant la production. Des polémiques très fortes qui ont impacté la promo du film et que le chanteur aurait mal vécu, regrettant notamment d'être mêlé malgré lui à de telles polémiques. On se souvient notamment du tapis rouge extrêmement froid du film à Cannes cette année...

Bref, si vous croisez Harry Styles sur Tinder, ça ne sera peut-être pas un fake !