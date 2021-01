Harry Styles et Olivia Wilde en couple : s'est-elle séparée de Jason Sudeikis à cause du chanteur ?

Olivia Wilde aurait quitté son fiancé pour se mettre en couple avec Harry Styles

Entre Harry Styles et Olivia Wilde, ce serait du sérieux. Les amoureux ont été photographiés main dans la main au mariage de Jeffrey Azoff, le manager du chanteur. Et ils semblent être devenus inséparables. L'actrice qui s'était fait connaître pour son rôle de Numéro 13 dans la série Dr House s'est lancée dans la réalisation et la production. Après le succès de son film Booksmart, elle a tourné Don't Worry, Darling avec Harry Styles, Florence Pugh, Chris Pine ou encore Dakota Johnson. Et c'est quand ils ont commencé à travailler ensemble sur ce projet que la comédienne et l'ex One Direction seraient tombés in love l'un de l'autre.

Sauf qu'Olivia Wilde était fiancée depuis 2013 à Jason Sudeikis (Saturday Night Live, Les Miller, une famille en herbe, Comment tuer son boss ?). Ensemble, ils ont même eu 2 enfants : un fils, Otis, et une fille, Daisy. Olivia Wilde aurait quitté Jason Sudeikis pour Harry Styles après leur rencontre sur le tournage de son film. "Olivia a annulé ses fiançailles début novembre, mais seulement après s'être rapprochée de Harry" a ainsi assuré une source à US Weekly, "Que Harry le sache ou non, il a été une des raisons de la rupture et cela a aveuglé Jason - il adore Olivia et est dévasté. La famille est sa plus grande priorité". Leur rupture ne daterait donc pas de début 2020, mais de cet automne, vers novembre 2020, quand Olivia Wilde a officialisé leur séparation ?

Une autre source a affirmé à US Weekly que ce serait faux. Olivia Wilde et Jason Sudeikis se seraient séparés avant qu'elle ne rencontre Harry Styles : "Les fiançailles ont été annulées au début de l'année dernière, comme on l'a déjà signalé. Harry n'était en aucun cas la raison de leur rupture". C'était "déjà fini" entre Olivia Wilde et Jason Sudeikis, "Harry n'a pas rompu un engagement" a même déclaré une troisième source.

Son ex fiancé serait "blessé", "jaloux" et espèrerait se remettre avec elle

Depuis sa rupture avec Olivia Wilde, Jason Sudeikis aurait le coeur brisé. Une source a confié à Entertainment Tonight qu'il est "blessé" mais aussi "jaloux" d'Harry Styles, le nouveau boyfriend de son ex. "Olivia et Jason ont rompu à l'amiable et tous deux voulaient rester proches et rester amis pour le bien de leurs enfants et parce qu'ils se respectent et s'aiment mutuellement" a précisé la source, et l'acteur espère que lui et la mère de ses enfants "finiront par se réconcilier et se remettront ensemble".

Avant de bosser ensemble sur Don't Worry, Darling, Olivia Wilde "aimait bien" Harry Styles. "Olivia a toujours admiré et aimé Harry et a voulu le caster pour cette raison et elle pensait qu'il serait parfait" a précisé la même source, "Olivia est très heureuse avec Harry, ils s'amusent ensemble et sont devenus très proches grâce au temps qu'ils ont passé ensemble sur le plateau et dans leur vie personnelle".