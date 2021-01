Harry Styles en couple avec Olivia Wilde : des photos main dans la main qui ne trompent pas

Même s'il est plutôt discret sur sa vie sentimentale ces derniers temps, Harry Styles ne serait plus un coeur à prendre. La star britannique a souvent craqué pour des femmes plus âgées, comme Caroline Flack avec qui il est sorti alors qu'il avait 17 ans et elle 31 ans. Au début de l'année 2020, il se murmurait que le chanteur de Watermelon Sugar et Adore You était très proche d'Adele mais ni l'un ni l'autre n'ont confirmé cette relation. Cette fois, il semblerait bien qu'Harry Styles ait retrouvé l'amour. Et vous connaissez l'heureuse élue.

Harry Styles et Olivia Wilde sont en couple

Surprise, Harry Styles est en couple avec Olivia Wilde ! C'est le site de Page Six qui a publié en exclusivité des photos des deux stars main dans la main à l'occasion du mariage de l'agent du Britannique qui s'est déroulé ce week-end à Montecito, en Californie. En tenue de soirée et vêtus d'un masque, Harry Styles et Olivia Wilde ont donc été photographiés se tenant la main, signe qui prouve qu'ils sont amoureux.

Une relation qui aurait débuté il y a quelques semaines... sur un tournage. Après son rôle dans Dunkerque, Harry Styles fera bientôt son retour devant les caméras dans le film Don't Worry Darling où il remplace Shia LaBeouf et donnera la réplique à Florence Pugh. Olivia Wilde est la réalisatrice du long-métrage qui racontera l'histoire d'un couple dans les années 50. "Olivia et Harry sont ensemble durant de longues journées sur le tournage et ont appris à se connaître, tout est très naturel" a confié une source à Entertainment Tonight.

10 ans de différence

Alors qu'Harry Styles fêtera bientôt ses 27 ans (le 1er février prochain), Olivia Wilde, elle, a 36 ans (et bientôt 37). Vous la connaissez sûrement puisqu'elle s'est fait connaître en 2007 dans la série Dr House où elle incarnait Numéro 13 avant de se tourner vers le cinéma. Elle a fait ses débuts de réalisatrice en 2019 avec Booksmart (dispo sur Netflix) qui a été très apprécié. Côté coeur, elle a été en couple avec Jason Sudeikis avec qui elle a deux enfants : Otis (né en 2014) et Daisy (née en 2016). Alors qu'ils étaient fiancés, ils se sont séparés au début de l'année 2020, une rupture annoncée publiquement en novembre dernier.