Olivia Wilde en couple avec Harry Styles ? Son ex Jason Sudeikis "a complètement le coeur brisé"

Après sa supposée relation avec la chanteuse Adele, Harry Styles aurait une nouvelle femme dans sa vie. Eh oui, si l'on en croit les dernières rumeurs, l'interprète de Watermelon Sugar serait aujourd'hui en couple avec... Olivia Wilde ! Les doutes ont commencé lorsque les deux stars ont été aperçues main dans la main lors du mariage de l'agent de l'ex-membre des One Direction à Montecito, en Californie. Depuis, ni Harry Styles, ni Olivia Wilde n'a confirmé leur supposée love story.

Jason Sudeikis jaloux du couple d'Olivia Wilde et Harry Styles ?

En attendant d'en savoir plus, une autre rumeur circule sur la Toile : Jason Sudeikis, l'ex-fiancé de l'actrice, serait au plus mal depuis qu'il a entendu parler du "couple" de Harry Styles et Olivia Wilde. "Il a complètement le coeur brisé concernant sa séparation. Il y a encore beaucoup d'amour et il aimerait avoir l'espoir comme quoi il y aurait peut-être un moyen pour eux de réparer les choses. Mais ce qui se passera ensuite reste à voir", a confié une source au magazine People.

Une source différente a déclaré au Daily Star : "L'annonce de la rupture d'Olivia et de son fiancé est récente de quelques semaines. Des sources nous ont dit qu'il est dévasté et s'est senti pris de court." Jason Sudeikis, avec qui Olivia Wilde a eu deux enfants (un petit garçon prénommé Otis Alexander et une petite fille, Daisy Josephine), serait donc jaloux. Une info à prendre bien évidemment avec des pincettes !