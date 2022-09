Harry Styles et Olivia Wilde séparés ? Les photos et les vidéos qui donnent la réponse

Harry Styles et Olivia Wilde séparés ? Les photos et les vidéos qui répondent à la rumeur

L'amour serait-il terminé pour Harry Styles et Olivia Wilde ? Le chanteur qui s'était fait connaître avec le groupe One Direction s'est-il séparé de l'actrice ? Il y a beaucoup de rumeurs de rupture sur les réseaux. De nombreux twittos soupçonnent Harry Styles et Olivia Wilde d'avoir rompu, car ils ont peu interagi à la Mostra de Venise, où ils étaient présents pour la projection du film Don't Worry Darling. Ils se sont à peine regardés sur le red carpet et n'ont pas posé une seule fois ensemble, ou à côté. De quoi lancer des rumeurs de séparation.

Mais des nouvelles photos et vidéos qui ont été postées sur Twitter ont répondu à la rumeur. Non, ils ne seraient pas séparés mais bel et bien encore en couple ! Lors du concert d'Harry Styles au Madison Square Garden, à New York, ce 21 septembre 2022, Olivia Wilde était présente dans le public. Et elle a clairement montré son soutien à son chéri. Sur le titre Music For A Sushi Restaurant, issu de l'album "Harry's House", elle a tout donné en dansant et en chantant comme une groupie (ou sa fan numéro 1).