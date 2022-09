"Ils ont eu un plan à 3 qui a mal tourné ou quoi ?" : Harry Styles a-t-il craché sur Chris Pine ? Les internautes hallucinent

L'ex chanteur de One Direction, qui a enflammé Paris avec son Love on Tour en solo, a créé le buzz lors de la 79ème édition de la cérémonie. D'abord, Harry Styles a échangé un rapide baiser sur la bouche avec Nick Kroll, lors de la standing ovation dans la salle, après la projection du film. Mais c'est un autre type d'affaire de salive qui a surtout mis les twittos on fire !

Harry Styles a-t-il craché sur Chris Pine ? Les twittos en sont certains

Tout Twitter ne parle que du "spitgate". L'interprète de As It Was aurait craché sur Chris Pine, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux. Dans l'extrait, on voit Harry Styles qui va s'asseoir sur son siège à côté de Chris Pine, mais qui s'arrête un bref instant (genre 1 seconde), et un crachat semble sortir de sa bouche pour atterrir sur la main de Chris Pine. D'ailleurs, celui qui joue dans Star Trek change de tête, apparemment surpris et incrédule. Il arrête même d'applaudir, avant de rire (jaune). Alors Harry Styles a-t-il vraiment craché sur la main de l'acteur ? C'est encore difficile à dire.