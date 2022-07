Harry Styles et son Love on Tour à Paris : le top 10 des tweets de fans déchaînés à son concert

S'il y a bien un membre des One Direction qui doit être content que le groupe ait pris une longue pause, c'est Harry Styles. Depuis que les cinq chanteurs se sont séparés en 2016, il a enchaîné les succès avec ses trois albums : "Harry Styles", "Fine Line" et "Harry's House", sorti en mai dernier. Et ce n'est pas tout puisqu'il a entamé une carrière au cinéma et, après Dunkerque et une apparition dans Les Eternels, il a déjà deux films qui sortiront d'ici la fin 2022 : Don't Worry Darling, sur le tournage duquel il a rencontré sa compagne Olivia Wilde, et My Policeman. En attendant de le retrouver sur grand écran, Harry Styles était de passage à Paris ce mardi 5 juillet 2022.

Harry Styles met le feu à Paris

C'est dans un Accor Arena bondé (oui, même les sièges derrière la scène...) qu'Harry Styles a fait le show pour son Love On Tour, plusieurs fois repoussé à cause de la pandémie de Covid-19. Malgré une mise en scène assez minimaliste, le Britannique a mis le feu aux fans en reprenant ses hits, de Golden à Watermelon Sugar en passant par Adore You, Sign of the Times et par les chansons de son nouvel album comme As it Was, Cinema ou Late Night Talking. Et on a même entendu What Makes You Beautiful des One Direction !

En plus de kiffer - et d'hurler comme jamais - les fans ont aussi partagé leurs impressions sur Twitter. Et ils étaient complètement en folie. Voici les meilleurs tweets sur le concert :