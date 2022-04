Harry Styles : le teaser de Don't Worry Darling est là, son nouveau film s'annonce torride

Harry Styles et Florence Pugh font monter la température dans le trailer de Don't Worry Darling

Harry Styles en a fait du chemin depuis One Direction ! Celui qui a sorti ses albums solos "Harry Styles" et "Fine Line" (son 3ème opus "Harry's House" est très attendu), s'est aussi mis à l'acting en plus de la chanson. Et pendant le CinemaCon 2022 à Las Vegas, une bande-annonce du film Don't Worry Darling, avec Harry Styles et Florence Pugh, a été dévoilée. Le trailer vidéo du thriller psychologique, réalisé par Olivia Wilde (et qui sortira au ciné le 28 septembre 2022), a beaucoup fait parler.

Pourquoi ? Parce qu'il y a une scène de sexe torride, entre Harry Styles et Florence Pugh, sur une table de salle à manger (et une autre dans un lit). Eh oui, l'artiste qui était la tête d'affiche de Coachella 2022 joue le mari de Florence Pugh dans le film, mais c'est avec la réalisatrice Olivia Wilde qu'il s'est mis en couple suite au tournage du film. Le pitch de Don't Worry Darling ? "La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein coeur des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée".

Le tournage des scènes de sexe a-t-il été difficile ? "Cela dépend beaucoup de la personne avec laquelle vous travaillez"

Interrogé dans l'émission de radio Capital Breakfast sur le film, Harry Styles a notamment évoqué les fameuses scènes de sexe dont les premières images ont fait réagir sur les réseaux. L'animateur Roman Kemp a demandé à la star "Quel est le film que je peux regarder en toute sécurité avec mes parents ? Parce que j'ai entendu dire qu'il devenait osé", entre Don't Worry Darling et My Policeman (il joue dans les deux). "Je ne sais pas si vous pouvez regarder l'un ou l'autre avec vos parents. Je vais devoir en faire un autre" a répondu avec humour le chanteur.

>> One Direction : Liam Payne avoue qu'avec Harry Styles "nous n'avons pas parlé pendant longtemps" <<

Quant au tournage des scènes de sexe en lui-même, "je n'avais jamais fait ça devant une caméra, je ne pense pas" a-t-il confié. "Je pense que cela dépend beaucoup de la personne avec laquelle vous travaillez et de la situation" a précisé Harry Styles, "Tout ce que je peux dire de ma propre expérience, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une relation de confiance avec les gens avec qui nous travaillions, et cela passait avant tout".

"Tout a été discuté ensemble" a-t-il aussi indiqué, "'sur le tournage, sur tout ce qui se passe, les caméras, toi et moi, nous faisons cela ensemble et nous nous faisons confiance, et à tout moment nous pouvons arrêter, n'importe quand'".