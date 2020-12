One Direction : Liam Payne avoue qu'avec Harry Styles "nous n'avons pas parlé pendant longtemps"

"Après le groupe, nous n'avons pas parlé pendant longtemps"

Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan formaient le groupe One Direction. Seul Zayn Malik, devenu papa avec sa chérie Gigi Hadid, n'avait pas fêté les 10 ans de 1D en juillet 2020. Mais les autres membres du groupe, même s'ils ont posté des messages d'anniversaire et ne sont pas en froid, ne se sont pas non plus vus pendant longtemps. Invité dans l'émission Capital Breakfast with Roman Kemp, Liam Payne a en effet avoué ne pas avoir vu Harry Styles pendant plusieurs années. "Après le groupe, nous n'avons pas parlé pendant longtemps en fait" a-t-il révélé.

Depuis que le groupe ne joue plus ensemble, Liam Payne a croisé Harry Styles une seule fois : "Je me souviens l'avoir vu, c'était en fait à un Jingle Bell Ball, dans les coulisses, pour la première fois depuis longtemps" . Un événement qui s'était passé en 2019, à l'O2 Arena à Londres (Royaume-Uni). Le chanteur qui nous avait confirmé en interview le retour de One Direction "à 4", sans Zayn Malik a précisé que l'artiste vu au casting du film Dunkerque n'a pas changé. "C'est toujours le même gars qu'il était quand nous nous sommes laissés dans cette loge au moment où le groupe s'est en quelque sorte arrêté" a-t-il ainsi déclaré amicalement.

Liam Payne défend Harry Styles pour sa couverture en robe

Visiblement toujours ami avec Harry Styles même s'il ne l'a pas vu pendant des années, Liam Payne a même défendu celui avec qui il chantait dans le passé. Il a en effet réagit aux critiques sur Harry Styles, en couverture de Vogue US en robe Gucci. "Oh, j'ai trouvé ça génial" a-t-il assuré, "je pense qu'il s'amuse et qu'il est libre de faire ce qu'il veut".