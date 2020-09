Liam Payne fiancé à Maya Henry : il confirme la grande nouvelle 💍

Après sa rupture avec Cheryl Cole, la maman de son fils Bear, Liam Payne aurait eu une aventure avec le mannequin Cairo Dwek ou encore avec Naomi Campbell, mais depuis plus d'un an, c'est avec Maya Henry qu'il file le parfait amour. L'ex-membre des One Direction et sa petite amie se seraient pourtant séparés en février 2020 sauf que cette info n'était qu'une rumeur.

Liam Payne confirme ses fiançailles avec Maya Henry

Liam Payne et Maya Henry sont toujours en couple et leur relation devient de plus en plus sérieuse. Pour preuve, le chanteur britannique aurait demandé le mannequin de 20 ans en fiançailles, durant le confinement, selon les infos du Daily Mail et lui aurait une offert une sublime bague à 3 millions d'euros, rien que ça !

La rumeur s'est ensuite précisée lorsque Maya Henry s'est affichée avec son bijou au moment d'une sortie en amoureux, mais elle est aujourd'hui officielle, puisque Liam Payne l'a confirmée lors d'une interview avec Good Morning America : "On est tous les deux très heureux", a-t-il confié ! Il n'en a pas dit plus sur leur futur mariage qui aurait lieu deux ans après leur rencontre.