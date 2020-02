Liam Payne de nouveau célibataire ? Il aurait rompu avec sa petite amie Maya Henry

Après sa rupture avec Cheryl Cole, Liam Payne s'est mis en couple avec Maya Henry, un mannequin de 19 ans. L'interprète de Live Forever a rendu leur relation publique en octobre 2019 et depuis, il ne cache plus son amour pour sa petite amie : "Elle est vraiment géniale. Je suis très heureux en ce moment. Elle est tellement détendue que cela m'aide à me détendre (...) Ma vie est tout à fait normale grâce à elle et ça fait du bien", a-t-il confié en interview avec KISS FM UK. L'ex-membre des One Direction semble donc pleinement épanoui avec sa nouvelle girlfriend... qui ne le serait plus aujourd'hui.

Liam Payne et Maya Henry, la rupture ?

Comment ça ? Eh bien, si l'on en croit les infos du Sun, Liam Payne et Maya Henry auraient rompu après six mois de relation : "Les choses entre Liam et Maya ont récemment été difficiles. Ils ont décidé de s'arrêter là. Liam était très occupé à la fin de l'année dernière et quand il a eu enfin du temps pour lui, ils ont évalué ce qu'ils voulaient vraiment. Ils ont décidé de prendre des chemins différents. Liam ne se morfond pas, il veut mettre tout ça derrière lui. Il dit à tout le monde qu'il est célibataire et qu'il veut aller de l'avant." Le chanteur britannique et le mannequin ne se sont pas exprimés sur leur supposée rupture, rien n'est sûr du coup.

Peut-être pas

D'autant plus que le Daily Mail affirme que Liam Payne et Maya Henry ne sont pas du tout séparés : "Maya et Liam sont toujours en couple et sont très heureux ensemble. Ils se sont tous les deux éloignés des réseaux sociaux et ont pris du temps pour profiter l'un de l'autre loin des projecteurs", confie une source. Du coup, qui doit-on croire ? Affaire à suivre.