Liam Payne : des bagarres dans les coulisses des One Direction ? "Dans le groupe, on se détestait"

Liam Payne : des bagarres dans les coulisses des One Direction ? Il confesse des tensions

Vous dansez encore sur What makes you beautiful ou Story of my life des One Direction ? Continuez comme ça, car aucun nouveau titre ne devrait s'ajouter dans les années à venir. Si l'on se fie aux propos de Liam Payne, il n'y a aucune chance de le voir retrouver Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan pour un concert ou un album. La raison ? A l'époque du groupe, il y avait de nombreuses tensions entre eux.