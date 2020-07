One Direction a 10 ans : seul Zayn Malik n'a rien posté pour l'anniversaire du groupe

Zayn Malik n'a pas réagi

Cela fait 10 ans que le groupe One Direction existe. Les 1D s'étaient formés pendant l'aventure X Factor au Royaume-Uni. Et depuis, le boys band a enchaîné les tubes : Story of my Life, What Makes You Beautiful, Drag Me Down, Steal My Girl... Et malgré leurs carrières solos respectives, les chanteurs (la plupart) veulent de nouveau retravailler tous ensemble sur un album.

Alors pour célébrer l'anniversaire de One Direction, les fans du monde entier ont lancé deux hashtags #10YearsOfOneDirection et #10YearsOf1D sur les réseaux. Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan et Louis Tomlinson ont tenu à réagir en postant quelques mots. En revanche, zéro message de Zayn Malik. Celui qui serait toujours en couple avec la top Gigi Hadid semble avoir oublié cette période de sa vie. Il n'a même pas réagi aux messages de ses anciens compagnons de route.

En même temps, lors de son passage à Paris, Liam Payne avait confié à PRBK que le retour de One Direction se ferait à 4, sans Zayn Malik.

Harry Styles se dit "éternellement reconnaissant"

"J'ai eu du mal à trouver les mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissant pour tout ce qui s'est passé ces dix dernières années. J'ai vu des choses et des endroits dont j'avais seulement rêvé quand j'étais jeune" a ainsi déclaré Harry Styles, très ému. "J'ai eu le plaisir de rencontrer et de travailler avec certaines des personnes les plus incroyables, et j'ai noué des amitiés que je sais que je chérirai pour le reste de ma vie. Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien que vous m'avez apporté tout au long de mon parcours" a-t-il ajouté.

Visiblement bouleversé par l'émotion, celui qui a aussi connu un énorme succès avec ses albums en solo a déclaré : "Je vous serai éternellement reconnaissant. Je n'arrive pas à croire que cela fait dix ans. Merci à notre équipage, à notre équipe, et à tous ceux qui nous ont aidés tout au long de ce parcours. À tous les fans, je vous aime et je vous remercie de tout mon coeur. Vous avez tout fait, et vous avez tout changé". "Et enfin... aux garçons, je vous aime tellement, et je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que nous avons réalisé ensemble" a-t-il conclu.