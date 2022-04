Coachella, la saturation ? Pourquoi c'est devenu un festival d'influenceurs qu'on adore détester

Coachella 2022, où quand le festival devient un event d'Instagrammeurs ?

Le festival à Indio, en Californie (aux Etats-Unis pour les plus nuls en géo) a repris du service ! Coachella était de retour après 2 ans d'absence (eh oui, la pandémie de coronavirus est passée par là). Et à Coachella 2022, plusieurs artistes se sont produits sur scène : Harry Styles, Stromae, Billie Eilish, The Weeknd, Swedish House Mafia, Lil Baby, Mika, Big Sean, Carly Rae Jepsen, Doja Cat... Un lineup de folie donc, mêlant des grosses reustas de la musique à des artistes ultra tendance.

Mais ce qui a le plus fait parler sur les réseaux, ce ne sont pas forcément les concerts en eux-mêmes. Même si les prestas étaient canons, c'est plutôt Harry Styles et sa combinaison à paillettes, le baiser entre Timothée Chalamet et la mannequin Sarah Talabi, ou encore Lili Reinhart qui serait en couple qui ont marqué les esprits. Bref, le festival de musique semble être devenu un festival de gossips, où les stars et les influenceurs font plus parler que les chanteurs et DJ.

"On y va que pour prendre des selfies, plutôt que d'aller au festival pour la musique"

Aller Coachella, on ne va pas se mentir, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens. En tout cas plus que d'aller à Berck. Et pourquoi ? Grâce aux artistes présents sur scène mais pas que ! Les influenceurs avec leurs tenues à franges et à paillettes postent chaque année des photos devant la désormais célèbre grande roue, aussi célèbre que la tour Eiffel à Paris et que le stade Vélodrome à Marseille. Sauf que du coup, à cause de cette hype, le festival est maintenant plus connu pour les Instagrammeurs qui sont invités gratos que pour les chansons de ouf.

Les twittos sont donc nombreux cette année à en avoir marre de Coachella. Sur Twitter, ça clashe en mode vénère : "Quel est l'intérêt d'aller à Coachella si on ne va pas voir les vrais artistes ?", "Je suis curieux de savoir quel est l'intérêt de tout cela", "On avait l'impression d'être dans un de ces musées où l'on ne va que pour prendre des selfies, plutôt que d'aller au festival pour la musique", "Coachella ressemble au festival le plus ennuyeux de tous les temps, juste des influenceurs en compétition pour être les mieux habillés"... C'est un peu devenu le festival que les internautes adorent détester !