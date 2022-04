Lili Reinhart en couple après Cole Sprouse ? Des photos sèment le doute

Lili Reinhart de nouveau en couple ? Des photos ont semé le doute

Alors que la saison 6 de Riverdale est diffusée sur Netflix, et que les acteurs de la série veulent que ça se termine après la saison 7, les stars sont très souvent questionnées sur leurs vies privées. Notamment Lili Reinhart, qui est scrutée par les fans depuis sa rupture avec Cole Sprouse. Et l'interprète de Betty qui était célibataire depuis leur séparation serait de nouveau en couple.

Avec qui ? Un certain Spencer Neville. Lili Reinhart et lui ont été vus ensemble et très proches au festival de Coachella 2022. Sur les photos publiées par Just Jared, vous pouvez les voir ultra complices, dans les bras l'un de l'autre et quittant ensemble la soirée du Neon Carnival du festival de Coachella, qui se déroulait ce samedi 16 avril 2022. Et comme l'a remarqué US Weekly, ils se suivent mutuellement sur Instagram. Alors, nouveau couple en vue ou simple amitié ? De nombreux internautes penchent plutôt pour la première option et espèrent déjà avoir une officialisation de leur relation sur les réseaux et d'autres photos de cette supposée romance.

Qui est Spencer Neville ?