Riverdale saison 7 : les acteurs veulent que la série se termine (et on les comprend)

Au départ, Riverdale était une série sur des ados normaux (ou presque) avec un mystère à résoudre. Mais au fil des saisons, c'est un peu devenu le grand n'importe quoi. Entre les intrigues complètement WTF, des décisions débiles ou encore des retournements de situation improbables, la série a perdu beaucoup de monde en route. Et pourtant, elle continue : la partie 2 de la saison 6 vient d'être lancée et la CW qui diffuse le show aux US l'a renouvelé pour une saison 7.

Riverdale, bientôt la fin ? Les acteurs sont pour !

Mais cette septième saison pourrait bien marquer la fin de Riverdale. Pas suite à une décision des producteurs mais à celle des acteurs. Dans un profil pour GQ où il a aussi évoqué son couple avec Lili Reinhart, Cole Sprouse est revenu sur l'annonce d'une saison 7... et confirmé que la plupart des acteurs veulent "terminer la série en beauté" avec cette saison. KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes et les autres sont donc prêts à laisser leurs personnages derrière eux pour se consacrer à d'autres projets, assure l'interprète de Jughead.

Une surprise ? Pas vraiment ! Depuis quelques mois, plusieurs acteurs ont déjà laissé entendre que la saison 7 de Riverdale pourrait marquer la fin de la série, les contrats des acteurs prenant fin avec cette 7ème saison. "Je lui donne encore une saison. Je pense qu'on ira jusqu'à la saison 7." avait par exemple confié celle qui joue Veronica Lodge.

"Je n'ai aucun contrôle créatif"

Même s'il ne critique pas ouvertement Riverdale dans son portrait pour GQ, Cole Sprouse ne mâche quand même pas ses mots et laisse clairement entendre que les acteurs n'ont pas moyen d'intervenir pour améliorer quoi que ce soit. "Je ne travaille pas sur le créatif. Je n'ai aucun contrôle créatif. On arrive, on reçoit les scripts le jour même et on nous demande de tourner" a déclaré l'acteur. Il révèle même avoir refusé de réaliser un épisode, sachant que sa vision ne serait pas forcément acceptée par l'équipe de la série. Bonne ambiance...