Riverdale saison 6 : Lili Reinhart annonce la fin prochaine de la série

Depuis un moment déjà, Riverdale est devenue un peu n'importe quoi. Entre les décisions complètement ridicules des personnages et les intrigues 100% WTF, la série continue de nous prouver qu'elle est vraiment capable du pire. Et ce n'est pas (encore) fini : les premiers épisodes de la saison 6 nous emmènent dans une sorte d'univers alternatif dans lequel on retrouvera bientôt Sabrina Spellman. Alors, quand va-t-on être débarrassé de la série ? Peut-être plus tôt qu'on ne le pense !

Voici quand Riverdale va se terminer selon Lili Reinhart

Avec le saut dans le temps, on avait espoir que Riverdale nous apporte quelques changements pour une série plus adulte mais non : le show disponible en US+24 sur Netflix en France a continué dans les intrigues surprenantes (les aliens, le grand n'importe quoi des couples...). Pourtant, le succès semble toujours au rendez-vous. Mais il semblerait que les acteurs pensent déjà à la fin.

>> QUIZ Riverdale : Archie a-t-il VRAIMENT fait ces métiers ? <<

Ce mercredi 1er décembre, lors d'un live sur son compte Instagram, Lili Reinhart a évoqué la fin de la série... et semble même donner une possible date de fin. Au détour d'une question, celle qui interprète Betty Cooper a lâché que la saison 6 n'était "pas la dernière saison de Riverdale". Même si elle avoue ne pas être certaine de cela, l'actrice confie cependant que l'équipe de la série "espère une saison 7"... qui pourrait marquer la fin du show. "Ce sera probablement la dernière" a lâché Lili Reinhart.

Une info à prendre évidemment avec des pincettes tant qu'elle n'est pas confirmée par la chaîne qui diffuse Riverdale.